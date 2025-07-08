Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salários

Diretório de Empresas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
O salário da Blue Cross and Blue Shield of Kansas varia de $90,450 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $140,700 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Analista de Dados
$103K
Cientista de Dados
$141K
Engenheiro de Software
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blue Cross and Blue Shield of Kansas é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $140,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blue Cross and Blue Shield of Kansas é $103,490.

