Blue Apron Salários

O salário da Blue Apron varia de $140,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $229,643 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Apron . Última atualização: 8/31/2025