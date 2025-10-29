Diretório de Empresas
Bloomreach
Bloomreach Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Bloomreach varia de ₹4.67M por year para Software Engineer a ₹6.12M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹5.18M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bloomreach. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Bloomreach?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Bloomreach in India situa-se numa remuneração total anual de ₹6,559,324. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloomreach para a função de Engenheiro de Software in India é ₹4,393,828.

