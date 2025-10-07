Diretório de Empresas
Bloomberg Data Architect Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bloomberg. Última atualização: 10/7/2025

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Bloomberg, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Data Architect na Bloomberg in United States situa-se numa remuneração total anual de $340,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloomberg para a função de Data Architect in United States é $245,000.

Outros Recursos