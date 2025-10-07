A remuneração de Engenheiro de Fiabilidade de Site in Greater London Area na Bloomberg varia de £88.7K por year a £156K. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £140K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bloomberg. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£129K
£111K
£1K
£16.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Bloomberg, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)