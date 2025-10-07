Diretório de Empresas
Bloomberg
Bloomberg Engenheiro de Machine Learning Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Machine Learning in New York City Area na Bloomberg varia de $238K por year para Software Engineer a $367K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $360K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bloomberg. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
$238K
$198K
$0
$40K
Senior Software Engineer
$367K
$281K
$8.9K
$77.6K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Bloomberg, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Machine Learning na Bloomberg in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $410,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloomberg para a função de Engenheiro de Machine Learning in New York City Area é $360,000.

Outros Recursos