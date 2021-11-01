Diretório de Empresas
Blockchain.com
Blockchain.com Salários

O salário da Blockchain.com varia de $107,529 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $231,985 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blockchain.com. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $108K

Engenheiro de Dados

Desenvolvimento de Negócio
$149K
Cientista de Dados
$201K

Marketing
$142K
Designer de Produto
$177K
Gestor de Design de Produto
$180K
Gestor de Engenharia de Software
$179K
Gestor de Programa Técnico
$232K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Blockchain.com, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blockchain.com é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,985. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blockchain.com é $178,055.

