Blinkit Salários

O salário da Blinkit varia de $1,656 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $84,834 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkit. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $47.8K
Gestor de Produto
Median $43.2K

Contabilista
$1.7K
Assistente Administrativo
$4.8K
Gestor de Operações de Negócio
$44K
Analista de Negócio
$24.6K
Analista de Dados
$20.6K
Recursos Humanos
$4.4K
Gestor de Programa
$14K
Perguntas Frequentes

