Blinkit Salários

O salário da Blinkit varia de $1,656 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $84,834 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkit . Última atualização: 9/12/2025