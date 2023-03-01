Diretório de Empresas
Blinkist
Blinkist Salários

O salário da Blinkist varia de $49,575 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $165,219 para um Chefe de Gabinete na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkist. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $76.2K
Chefe de Gabinete
$165K
Recursos Humanos
$53.4K

Marketing
$49.6K
Gestor de Produto
$115K
Gestor de Engenharia de Software
$95.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blinkist é Chefe de Gabinete at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,219. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blinkist é $85,814.

