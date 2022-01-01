Blink Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Blink Health varia de $35,529 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $504,161 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior.

$160K

Engenheiro de Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $235K
Analista de Negócio
$189K

Gestor de Ciência de Dados
$504K
Cientista de Dados
Median $150K
Designer de Produto
Median $165K
Gestor de Engenharia de Software
Median $275K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Blink Health, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

በBlink Health የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $177,025 ነው።

