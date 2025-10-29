Diretório de Empresas
  Salários
  Cientista de Dados

  Todos os Salários de Cientista de Dados

Blend360 Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Blend360 totaliza ₹1.88M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Blend360. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹1.88M
Nível
L2
Base
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Blend360?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Blend360 in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,584,763. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blend360 para a função de Cientista de Dados in India é ₹1,877,940.

Outros Recursos