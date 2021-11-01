Diretório de Empresas
Blend360
Blend360 Salários

O salário da Blend360 varia de $23,422 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $160,800 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blend360. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $23.4K
Engenheiro de Software
Median $31.6K

Engenheiro de Dados

Analista de Negócio
Median $100K

Analista de Dados
$53.7K
Gestor de Ciência de Dados
$161K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blend360 é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blend360 é $53,730.

