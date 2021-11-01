Blend360 Salários

O salário da Blend360 varia de $23,422 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $160,800 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blend360 . Última atualização: 9/5/2025