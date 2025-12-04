Diretório de Empresas
BLAZE
BLAZE Engenheiro de Software Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da BLAZE. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$27.6K - $32.7K
Peru
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$24.3K$27.6K$32.7K$34.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na BLAZE?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na BLAZE in Peru situa-se numa remuneração total anual de PEN 121,164. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BLAZE para a função de Engenheiro de Software in Peru é PEN 85,342.

