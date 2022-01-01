Diretório de Empresas
Blackbaud
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Blackbaud Salários

O salário da Blackbaud varia de $41,650 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $223,875 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blackbaud. Última atualização: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Staff B $116K
Senior B $136K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $98.1K
Gestor de Projeto
Median $106K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Gestor de Engenharia de Software
Median $180K
Analista de Negócios
$81.3K
Desenvolvimento de Negócios
$62.3K
Atendimento ao Cliente
$41.7K
Recursos Humanos
$224K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$95.7K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Blackbaud, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blackbaud é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blackbaud é $100,500.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Blackbaud

Empresas Relacionadas

  • ManTech
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos