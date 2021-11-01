Diretório de Empresas
Black Sesame Technologies
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Black Sesame Technologies Salários

A faixa salarial da Black Sesame Technologies varia de $85,224 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $193,800 para um Engenheiro de Hardware no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Black Sesame Technologies. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $190K
Engenheiro de Hardware
$194K
Recursos Humanos
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Le rôle le mieux payé signalé chez Black Sesame Technologies est Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $193,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Black Sesame Technologies est de $190,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Black Sesame Technologies

Empresas Relacionadas

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos