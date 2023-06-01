Diretório de Empresas
Bitvavo
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Bitvavo Salários

A faixa salarial da Bitvavo varia de $77,652 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $137,703 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bitvavo. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $104K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
$77.7K
Gestor de Produto
$130K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Gestor de Projeto
$138K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Bitvavo é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $137,703. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bitvavo é $117,110.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Bitvavo

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Flipkart
  • Tesla
  • Databricks
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos