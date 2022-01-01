Birlasoft Salários

Diretório de Empresas
O salário da Birlasoft varia de $1,438 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $165,825 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Birlasoft. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $7K
Arquitecto de Soluções
Median $160K
Analista de Negócio
$20.5K

Cientista de Dados
$15.1K
Recursos Humanos
$1.4K
Consultor de Gestão
$15.4K
Designer de Produto
$11.8K
Gestor de Engenharia de Software
$160K
Gestor de Programa Técnico
$166K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Birlasoft é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Birlasoft é $15,374.

Outros Recursos