Birlasoft Salários

O salário da Birlasoft varia de $1,438 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $165,825 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Birlasoft . Última atualização: 10/10/2025