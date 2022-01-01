Diretório de Empresas
Bio-Techne
Bio-Techne Salários

O salário da Bio-Techne varia de $84,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $157,785 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $84K
Cientista de Dados
$121K
Engenheiro Mecânico
$158K

Gestor de Programa
$121K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Bio-Techne é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $157,785. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bio-Techne é $120,747.

