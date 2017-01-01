Diretório de Empresas
BiiR
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa
Principais Conhecimentos
  • Contribua com algo único sobre BiiR que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc.).
    • Sobre

    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Website
    2018
    Ano de Fundação
    10
    Número de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na Sua Caixa de Entrada

    Subscrever a ofertas verificadas.Receberá o detalhe das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.

    Ofertas de Emprego em Destaque

      Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para BiiR

    Empresas Relacionadas

    • DoorDash
    • Amazon
    • Uber
    • Spotify
    • Microsoft
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos