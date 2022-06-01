BigBear.ai Salários

A faixa salarial da BigBear.ai varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $173,865 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BigBear.ai . Última atualização: 8/19/2025