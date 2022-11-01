BHP Salários

Diretório de Empresas
BHP
A faixa salarial da BHP varia de $58,621 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $194,281 para um Contabilista no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BHP. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contabilista
$194K
Desenvolvimento Corporativo
$121K

Cientista de Dados
$128K
Engenheiro Geológico
$156K
Engenheiro de Hardware
$78.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$88.5K
Engenheiro Mecânico
$138K
Designer de Produto
$101K
Gestor de Produto
$142K
Gestor de Projeto
$159K
Vendas
$58.6K
Arquiteto de Soluções
$94.2K
Gestor de Programa Técnico
$181K
FAQs

Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki BHP je $124,515.

