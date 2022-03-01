BharatPe Salários

O salário da BharatPe varia de $27,528 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $136,774 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BharatPe . Última atualização: 10/10/2025