O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Mecânico na Berkshire Grey totaliza $150K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Berkshire Grey. Última atualização: 12/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Berkshire Grey
Mechanical Engineer
Boston, MA
Total por ano
$150K
Nível
L5
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$10K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Berkshire Grey?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Berkshire Grey in United States situa-se numa remuneração total anual de $186,570. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Berkshire Grey para a função de Engenheiro Mecânico in United States é $150,000.

