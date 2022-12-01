Diretório de Empresas
Berkeley Research Group
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Berkeley Research Group Salários

A faixa salarial da Berkeley Research Group varia de $62,310 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo no limite inferior a $233,825 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Berkeley Research Group. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Consultor de Gestão
Median $100K
Assistente Administrativo
$62.3K
Engenheiro de Software
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Capitalista de Risco
$101K

Associado

Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Berkeley Research Group é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $233,825. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Berkeley Research Group é $100,250.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Berkeley Research Group

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Amazon
  • Facebook
  • SoFi
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos