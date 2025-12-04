Diretório de Empresas
Berkeley Lab
Berkeley Lab Gestor de Projeto Salários

A remuneração total média de Gestor de Projeto in United States na Berkeley Lab varia de $170K a $236K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Berkeley Lab. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$182K - $214K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$170K$182K$214K$236K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Berkeley Lab?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na Berkeley Lab in United States situa-se numa remuneração total anual de $236,340. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Berkeley Lab para a função de Gestor de Projeto in United States é $169,680.

