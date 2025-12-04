Diretório de Empresas
Berenberg
Berenberg Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in Germany na Berenberg varia de €12.3K a €17.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Berenberg. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$16.1K - $18.7K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Berenberg?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Berenberg in Germany situa-se numa remuneração total anual de €17,813. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Berenberg para a função de Analista Financeiro in Germany é €12,275.

Outros Recursos

