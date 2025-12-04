Diretório de Empresas
Bentley Systems
A remuneração total média de Marketing in Singapore na Bentley Systems varia de SGD 82.7K a SGD 120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bentley Systems. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$72.7K - $84.4K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$64.1K$72.7K$84.4K$93K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Bentley Systems?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Bentley Systems in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 119,992. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bentley Systems para a função de Marketing in Singapore é SGD 82,684.

