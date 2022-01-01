Bentley Systems Salários

Diretório de Empresas
O salário da Bentley Systems varia de $8,861 em remuneração total por ano para um Redactor Técnico na extremidade inferior a $112,435 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bentley Systems. Última atualização: 8/26/2025

Engenheiro de Software
Median $88.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $100K
Atendimento ao Cliente
$49K

Cientista de Dados
$90.5K
Consultor de Gestão
$50.6K
Marketing
$78.6K
Engenheiro Mecânico
$25.5K
Designer de Produto
$64.3K
Gestor de Produto
$99.2K
Gestor de Projecto
$108K
Analista de Cibersegurança
$99.5K
Gestor de Engenharia de Software
$112K
Redactor Técnico
$8.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Bentley Systems é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,435. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bentley Systems é $88,740.

Outros Recursos