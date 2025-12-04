Diretório de Empresas
BENTELER
BENTELER Gestor de Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Gestor de Operações de Negócio na BENTELER varia de CZK 1.54M a CZK 2.2M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da BENTELER. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na BENTELER?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Operações de Negócio na BENTELER situa-se numa remuneração total anual de CZK 2,204,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BENTELER para a função de Gestor de Operações de Negócio é CZK 1,544,859.

Outros Recursos

