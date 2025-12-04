Diretório de Empresas
BenQ
BenQ Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in Taiwan na BenQ varia de NT$676K a NT$947K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da BenQ. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$23.9K - $27.8K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$22.1K$23.9K$27.8K$30.9K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na BenQ?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócios na BenQ in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$947,023. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BenQ para a função de Desenvolvimento de Negócios in Taiwan é NT$676,445.

Outros Recursos

