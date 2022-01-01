Diretório de Empresas
Benevity
Benevity Salários

O salário da Benevity varia de $40,275 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $128,036 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Benevity. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $91.3K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $87.3K
Gestor de Produto
Median $92.3K

Gestor de Engenharia de Software
Median $128K
Analista de Negócios
$72.3K
Atendimento ao Cliente
$40.3K
Gestor de Programa
$58.9K
Arquiteto de Soluções
$91.5K
Gestor de Programa Técnico
$53.9K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Benevity, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Benevity é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $128,036. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Benevity é $87,266.

