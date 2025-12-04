Diretório de Empresas
Beneficient Company Group
Beneficient Company Group Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in United States na Beneficient Company Group varia de $136K a $193K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Beneficient Company Group. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$155K - $183K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$136K$155K$183K$193K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Beneficient Company Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Beneficient Company Group in United States situa-se numa remuneração total anual de $193,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Beneficient Company Group para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $136,080.

Outros Recursos

