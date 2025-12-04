Diretório de Empresas
Bending Spoons
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

Bending Spoons Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in Italy na Bending Spoons varia de €40.4K a €55.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bending Spoons. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$50.6K - $60K
Italy
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$46.7K$50.6K$60K$63.9K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Marketing submissões na Bending Spoons para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Bending Spoons?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Marketing verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Bending Spoons in Italy situa-se numa remuneração total anual de €55,322. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bending Spoons para a função de Marketing in Italy é €40,409.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bending Spoons

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Netflix
  • Spotify
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bending-spoons/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.