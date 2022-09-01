Bending Spoons Salários

O salário da Bending Spoons varia de $55,272 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $154,372 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bending Spoons . Última atualização: 8/26/2025