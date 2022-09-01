Bending Spoons Salários

Diretório de Empresas
O salário da Bending Spoons varia de $55,272 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $154,372 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bending Spoons. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $83.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
$71.3K
Analista de Dados
$65.6K

Cientista de Dados
$154K
Marketing
$55.3K
Gestor de Produto
$59.7K
Recrutador
$86K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en Bending Spoons es Cientista de Dados at the Common Range Average level con una compensación total anual de $154,372. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bending Spoons es $71,324.

