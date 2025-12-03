Diretório de Empresas
Bench Accounting
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Bench Accounting Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Designer de Produto na Bench Accounting totaliza CA$106K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bench Accounting. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Bench Accounting
Product Designer
Vancouver, BC, Canada
Total por ano
$76.5K
Nível
Senior
Base
$76.5K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bench Accounting?
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Bench Accounting in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$125,065. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bench Accounting para a função de Designer de Produto in Canada é CA$105,826.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bench Accounting

Empresas Relacionadas

  • BlueCat
  • Avigilon
  • BlueDot
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bench-accounting/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.