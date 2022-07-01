BEN Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da BEN varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $224,400 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BEN. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Analista de Dados
$115K
Gestor de Ciência de Dados
$224K
Cientista de Dados
$109K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na BEN é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,400. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BEN é $115,420.

