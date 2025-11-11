Diretório de Empresas
Bell Integrator
Bell Integrator Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários

O pacote de remuneração in Russia mediano de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Bell Integrator totaliza RUB 1.31M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bell Integrator. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 1.31M
Nível
Middle
Base
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Bell Integrator?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Bell Integrator in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 3,204,203. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bell Integrator para a função de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in Russia é RUB 1,307,376.

