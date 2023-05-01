Behaviour Interactive Salários

O salário da Behaviour Interactive varia de $61,772 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $122,794 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Behaviour Interactive . Última atualização: 10/10/2025