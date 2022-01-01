Diretório de Empresas
BECU Salários

A faixa salarial da BECU varia de $61,353 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $160,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BECU. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K
Analista de Negócios
$89.8K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$61.4K

Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente
$98.2K
Gestor de Projeto
$123K
Recrutador
$104K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na BECU é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $160,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BECU é $101,357.

