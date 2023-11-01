BearingPoint Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da BearingPoint varia de $15,112 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $157,400 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BearingPoint. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Consultor de Gestão
Median $157K
Engenheiro de Software
Median $19.5K
Analista de Negócios
$53.8K

Gestor de Ciência de Dados
$56.7K
Designer de Produto
$15.1K
Gestor de Produto
$46.6K
Gestor de Projeto
$52.9K
Arquiteto de Soluções
$55.4K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na BearingPoint é Consultor de Gestão com uma remuneração total anual de $157,400. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BearingPoint é $53,361.

