Beam
Beam Salários

O salário da Beam varia de $22,509 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $71,381 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beam. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Recursos Humanos
$71.4K
Designer de Produto
$65.6K
Engenheiro de Software
$22.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Beam é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $71,381. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Beam é $65,641.

