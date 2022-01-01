Beachbody Salários

O salário da Beachbody varia de $116,000 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $208,950 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beachbody . Última atualização: 9/4/2025