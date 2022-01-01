Beachbody Salários

Diretório de Empresas
O salário da Beachbody varia de $116,000 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $208,950 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beachbody. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $139K
Cientista de Dados
Median $116K
Gestor de Produto
$149K

Gestor de Engenharia de Software
$209K
Gestor de Programa Técnico
$170K
Perguntas Frequentes

Beachbody的年度总薪酬中位数为$148,920。

