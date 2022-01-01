BDO Salários

Diretório de Empresas
O salário da BDO varia de $8,150 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $179,295 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BDO. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.5K

Engenheiro de Dados

Consultor de Gestão
Median $68.1K
Contabilista
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Assistente Administrativo
$91.8K
Analista de Negócio
$55.2K
Analista de Dados
$79K
Gestor de Ciência de Dados
$87K
Cientista de Dados
$64.7K
Analista Financeiro
$40.5K
Recursos Humanos
$77.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$42.9K
Banker de Investimento
$45.2K
Gestor de Produto
$61.7K
Gestor de Projecto
$179K
Vendas
$113K
Arquitecto de Soluções
$62.5K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BDO é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,295. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BDO é $68,082.

