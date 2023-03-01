Diretório de Empresas
BDO USA
BDO USA Salários

A faixa salarial da BDO USA varia de $79,395 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $189,050 para um Gestor de Parceiros no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BDO USA. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Contabilista
Median $108K

Contabilista Fiscal

Auditor

Engenheiro de Software
Median $85K
Consultor de Gestão
Median $89K

Analista de Negócios
$79.4K
Gestor de Parceiros
$189K
Gestor de Produto
$144K
Gestor de Projeto
$152K
Arquiteto de Soluções
$151K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na BDO USA é Gestor de Parceiros at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,050. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BDO USA é $126,138.

