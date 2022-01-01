Diretório de Empresas
BD
BD Salários

O salário da BD varia de $12,361 em remuneração total por ano para um Fundador na extremidade inferior a $230,840 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BD. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro Mecânico
Median $95K

Engenheiro de Qualidade

Engenheiro Biomédico
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócio
Median $90K
Analista de Dados
Median $97.5K
Cientista de Dados
Median $145K
Gestor de Programa Técnico
Median $205K
Gestor de Projecto
Median $110K
Vendas
Median $195K
Marketing
Median $212K
Gestor de Produto
Median $126K
Contabilista
$121K
Operações de Negócio
$80.6K
Atendimento ao Cliente
$25K
Engenheiro Electrotécnico
$93.3K
Analista Financeiro
$197K
Fundador
$12.4K
Engenheiro Geológico
$94.9K
Recursos Humanos
$186K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $200K
Designer de Produto
$122K
Gestor de Programa
$124K
Recrutador
$68.3K
Assuntos Regulamentares
$90.8K
Analista de Cibersegurança
$209K
Gestor de Engenharia de Software
$231K
Arquitecto de Soluções
$128K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BD é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $230,840. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BD é $122,400.

