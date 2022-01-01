BD Salários

O salário da BD varia de $12,361 em remuneração total por ano para um Fundador na extremidade inferior a $230,840 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BD . Última atualização: 9/4/2025