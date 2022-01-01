Diretório de Empresas
BD
    • Sobre

    210136 Becton, Dickinson and Company, commonly known as BD, is an American multinational medical technology company that manufactures and sells medical devices, instrument systems, and reagents.

    bd.com
    Website
    1897
    Ano de Fundação
    76,000
    Nº de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
    Sede

