BCP Salários

O salário da BCP varia de $13,186 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $75,745 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCP. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $36K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $43K
Analista de Negócio
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Tecnólogo de Informação (TI)
$13.2K
Gestor de Produto
$75.7K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BCP é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $75,745. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BCP é $36,005.

