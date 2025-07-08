BCP Salários

O salário da BCP varia de $13,186 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $75,745 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCP . Última atualização: 9/4/2025