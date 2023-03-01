Diretório de Empresas
BCLC
BCLC Salários

A faixa salarial da BCLC varia de $55,302 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $94,033 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCLC. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $66.9K
Contabilista
$59.1K
Analista Financeiro
$55.3K

Recursos Humanos
$62.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
$70.2K
Gestor de Produto
$94K
