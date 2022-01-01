BBVA USA Salários

Diretório de Empresas
O salário da BBVA USA varia de $59,352 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $177,383 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBVA USA. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
$162K
Recursos Humanos
$59.4K
Engenheiro de Software
$86K

Gestor de Engenharia de Software
$177K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BBVA USA é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,383. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BBVA USA é $123,776.

Outros Recursos