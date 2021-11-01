Diretório de Empresas
BBK Electronics
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

BBK Electronics Salários

O salário da BBK Electronics varia de $49,757 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $233,171 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBK Electronics. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Designer Gráfico
$96.7K
Marketing
$74.8K
Gestor de Produto
$233K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Engenheiro de Software
$49.8K
Gestor de Engenharia de Software
$83.6K
Investigador de UX
$66.6K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BBK Electronics on Gestor de Produto at the Common Range Average level aastase kogutasuga $233,171. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BBK Electronics keskmine aastane kogutasu on $79,175.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para BBK Electronics

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Square
  • Stripe
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos